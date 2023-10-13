Появилось видео с медведями, напавшими на россиянку

Жительница села Петровское Ишимбайского района Башкирии отбилась от напавшей на нее медведицы с медвежатами. Видео медведей, бегущих по населенному пункту, опубликовал Telegram-канал 112.
Животное набросилось на женщину, когда она направлялась на работу в местный супермаркет: ударило ее лапой по голове и руке. Жительница села попыталась отбиться от зверя пакетом и сумкой. Животное отступило, когда на крики женщины прибежали односельчане и стали отпугивать зверя.
Пострадавшую госпитализировали. Врачи больницы Ишимбая диагностировали ей рваные раны, ушибы, гематомы и ссадины.
Агрессивную медведицу пришлось ликвидировать. Троих медвежат определят в специальный приют.
Ранее в США пожилой мужчина отбил свою жену от медведя.