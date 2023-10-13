Двух студентов, собиравшихся стать полицейскими, поймали с героином в Сургуте

В Сургуте двух студентов направления «правоохранительная деятельность» поймали с поличным при сбыте наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

16-летние подростки планировали связать свою жизнь со служением в органах внутренних дел и поступили в местный колледж на соответствующее отделение. Во время обучения молодые люди решили найти подработку и стали закладчиками.

Они работали с еще одним приятелем, который первым попался действующим полицейским. Вечером правоохранители задержали двух подростков, оставляющих по городу закладки с запрещенными веществами. У одного из них при себе оказались восемь свертков с героином, у другого — 12. У всех троих задержанных было изъято 8,21 грамма вещества. Им грозит уголовное дело.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.