Эксперты назвали плюсы и минусы японского маникюра

В некоторых случаях женщинам предпочтительнее отказаться от традиционного маникюра с гель-лаком в пользу японского. Так, он поможет восстановить ногтевую пластину, если она ослаблена, выяснила Общественная Служба Новостей.

При японском маникюре в финальном покрытии не используется гель-лак – вместо нее специалист наносит на ноготь пасту и втирает ее бафом. После этого ноготь полируется пудрой на основе пчелиного воска.

Такой уход за ногтями позволяет восстановить ногтевую пластину, которая приобретает после процедуры «зеркальный» блеск, пишет издание. Также к преимуществам такого маникюра относится то, что он не требует снятия и разрешен беременным и женщинам в период кормления грудью.

Отмечается также, что японский маникюр делает ногти прочнее и эластичнее. По этой причине его рекомендуют выбрать, если ногти ослаблены после долгого ношения гель-лака, слоятся, медленно растут и ломаются.

Среди минусов японского маникюра называют его высокую стоимость. Также он не декоративный, из-за чего нельзя будет выбрать цвет покрытия. При этом, по словам мастеров, после японского маникюра гель-лак держится на ногтях хуже.

Напомним, врачи предупреждают, что при процедуре маникюра с использованием гель-лака нужно помнить о правилах безопасности. В частности – контролировать стерильность инструментов.