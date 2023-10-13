Психолог объяснил, почему люди верят в приметы

Вера человека в приметы и магию — ни что иное, как механизм психологической защиты. Об этом в беседе с РИАМО рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов. По его словам, множество людей регулярно ищут символы, подтверждающие их желания.

«Человек стремится снизить тревогу и совладать с кризисной ситуацией. Приметы и оккультные практики призваны снять напряжение. Но обретенное спокойствие исчезнет ровно в тот момент, когда выдуманная закономерность перестанет «работать». Ну и, конечно, не стоит перекладывать ответственность за решение самой проблемы на внешние силы», — сказал Хакимов.

Он добавил, что магическое мышление лишь на первый взгляд представляется безобидной игрой. По его словам, вера в приметы и магию мешает человеку здраво оценивать ситуацию.

Эксперт посоветовал выйти за рамки поверхностной информации, доходящей из газет, соцсетей и мистической литературы, а также посоветоваться с психологом. Зачастую за ширмой примет и ритуалов скрываются тревога, нереализованность и конфликты, заключил Хакимов.

Практический психолог Елена Митрохина до этого объяснила, каким образом обряды приобретают популярность в обществе и становятся частью повседневной жизни. По ее словам, когда люди слышат рассказы о том, как какой-либо обычай помог другим найти любовь, обрести успех или здоровье, то начинают верить, что и сами могут получить подобный результат.

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