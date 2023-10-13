В России подскочили цены на аренду жилья в новогодние праздники

Цены на аренду жилья в России на новогодние праздники увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования сервиса «Суточно.ру», с которым ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Согласно данным сервиса, средняя арендная ставка по стране составляет 6 093 рубля за сутки при заблаговременном бронировании. При этом рост цен затронул и страны ближнего зарубежья. В частности, арендовать жилье в Зеленоградске в среднем можно за 5 254 рублей в сутки, в Сочи — 5 719 рублей, в Москве — 6 009 рублей, в Нижнем Новгороде — 6 231 рубль, в Минске — 6 876 рублей.

В исследовании также уточнили, что стоимость посуточной аренды жилья на новогодние праздники выше среднегодовой на 30-40%. Чаще всего владельцы повышают ценники заранее, поэтому ближе к Новому году стоимость посуточной аренды скорее всего не поменяется.

Основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин до этого рассказал, что самыми популярными зимними направлениями у российских туристов стали Сочи, Анапа и Геленджик.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на ноябрьские праздники.