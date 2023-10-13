Мэр Москвы сообщил о продлении программы реорганизации бывших промзон

При формировании проекта городского бюджета на ближайшие годы принято решение в два раза увеличить темпы реализации программы реновации жилищного фонда, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В два раза ускорим реализацию программы реновации», — написал мэр.

По его словам, в рамках городских жилищных программ планируется построить 6,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров — по программе реновации. В новые дома переедут более 175 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.

Также Собянин сообщил, что одна из важных расходных статей проекта городского бюджета на 2024–2026 годы отведена продолжению программы реорганизации столичных промзон.

Он отметил, что в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на их месте создаются высокотехнологичные производства с организацией рабочих мест, строятся деловые центры, социальные объекты и появляются общественные пространства.

Сегодня в Москве одобрено и реализуется 45 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 611 гектаров. На них планируют построить свыше 10,3 миллиона квадратных метров недвижимости и создать не менее 110 тысяч рабочих мест. Из них 27 проектов реализуют назначенные городом операторы.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ, общая площадь этих территорий — около 2,45 тысячи гектаров.