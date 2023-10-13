Поджигателя Корана доставили в Висаитовский районный суд Грозного на заседание

19-летнего Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана, доставили в Висаитовский районный суд Грозного, где 13 октября пройдет первое заседание по его делу. Об этом журналистка Ксения Собчак сообщил в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Отмечается, что на заседание из Волгограда приехали родители молодого человека.

Первое заседание по делу Журавеля должно было состояться 9 октября, однако его перенесли из-за того, что подсудимого не доставили на процесс.

19 мая текущего года в социальных сетях распространилось видео сожжения Корана у Соборной мечети в Волгограде 19-летним Никитой Журавелем. Он признал, что провел акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей.

Молодого человека арестовали. СК РФ передал расследование уголовного дела против него правоохранительным органам Чечни по требованию общественности, 27 мая его доставили в СИЗО в Грозном.

Позднее Журавель заявил, что его избили в СИЗО. 25 сентября сам глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с нападением своего сына Адама Кадырова на подсудимого. Чиновник заявил, что «гордится» поступком сына и «уважает его выбор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.