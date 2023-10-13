В России утвердят единый стандарт для самогона, медовухи и других напитков

В России с 1 января 2024 года вступит в силу ГОСТ для традиционных спиртных русских напитков из натурального сырья. В их числе – медовуха, сбитень, хреновуха, самогон, березовка, спотыкач, медок, кулер и клюковка искристая. Новый стандарт позволит расширить ассортимент напитков и утвердить требования к ним, передает RT со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Утверждение нового стандарта повысит конкурентоспособность продукции, позволит сохранить традиционные виды напитков и сыграет важную роль в импортозамещении, объяснили агентству во Всероссийском научно-исследовательском институте. Кроме того, новый ГОСТ сыграет роль в расширении ассортимента за счет того, что он позволяет в качестве основного сырья использовать как этиловый ректификованный спирт, так и зерновые дистилляторы и их смеси. К напиткам всех групп будут свои требования, отметили специалисты.

Государство сегодня уделяет повышенное внимание внутреннему развитию, в том числе – традиционных российских напитков, считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Такую ситуацию он объяснил развитием внутреннего туризма, назвав ее «неизбежной».

Напомним, сообщалось также о планах разработать и утвердить проект нового межгосударственного стандарта на пиво, который ужесточает требования к его производству. В том числе – по содержанию солода и сахаросодержащих продуктов. По мнению экспертов, это грозит исчезновением дешевых брендов пива.

Специалисты прогнозируют увеличение спроса россиян на пиво на фоне планов повысить цены на воду до 300 рублей.