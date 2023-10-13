Христианский священник и муфтий объяснили, почему не стоит верить в магию Пятницы, 13

Сегодня пятница, 13, чему многие придают большое значение. Однако опрошенные РИА Новости христианский священник и муфтий рассказали, что особое отношение к этому «мистическому» дню — симптом ложного духовного пути.

Мусульманам следует игнорировать различного рода приметы и суеверия, потому что они не имеют ничего общего с религией и верой в Единого Бога, считает муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов.

Муфтий отметили, что если человек будет верит в приметы, то с точки зрения веры, это очевидный и большой грех перед Богом. Но и среди верующих есть те, которые продолжают верить в различного рода приметы. Однако почти все приметы и суеверия имеют историческое и довольно приземленное объяснение.

«Если разобраться в сути вопроса, то стоит знать, что соль несколько веков назад стоила безумных денег, поэтому на неуклюжего человека, который просыпал соль, обрушивался гнев его домочадцев», — привел в пример Мухутдинов.

Мухутдинов отметил, что пятница, 13-е для истинно верующего должна быть обычным днем, ведь пятница — священный день для каждого мусульманина. А различные приметы и суеверия он посоветовал игнорировать.

Сотрудник молодежного отдела Московской городской епархии, руководитель миссионерского проекта «Библейское движение» иерей Николай Бабкин считает, что особое отношение к пятнице 13-го – пример суеверий и магического мышления. Он уверен, что если человек верит в знаки, то идет по ложному духовному пути.

«Пятница 13-е — это история про суеверия, то есть магическое мышление, отсюда и «магия цифр». Нумерология имеет отношение к эзотерике, а не к христианству», — отметил отец Николай.

Священник считает, что в «магические» дни и приметы обычно верят люди с повышенной тревожностью, потому что им проще жить по принципу, что в календаре есть удачные и неудачные дни.

Нередко излишняя суеверность чревата когнитивными искажениями, навязчивым состоянием, тревогой, что опасно для ментального здоровья, предупредил священник.

Но тревожное мышление может проявляться и у религиозных людей, добавил отец Николай. Такие люди тоже ищут и создают ритуалы и правила, которым пытаются следовать, например определяют, что ставить свечу можно только правой рукой.

«Если ты веришь в знаки, то идешь не за Христом, а за своими страхами и состояниями, а это ложный духовный путь», — заключил священник.

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