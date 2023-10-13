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В России хотят ввести требования к пользовательским соглашениям на сайтах

Пользовательские соглашения на сайтах в России будут писать понятным языком

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В России хотят обязать площадки прописывать пользовательские соглашения на сайтах понятным языком и не требовать личные данные человека для работы с ресурсом, потому что большинство россиян подписывают их, не читая. Об этом «Парламентской газете» рассказала директор созданного Роскомнадзором Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

По ее словам, разобраться в длинных текстах пользовательских соглашений, которые прописаны мелким шрифтом и содержат малопонятные термины, сложно даже специалистам. При этом пользоваться сайтом, не подписав соглашение, нельзя, подчеркнула Куровская.

В связи с этим сотрудники центра разработали поправки, которые содержат требования к пользовательским соглашениям. В частности, они должны быть понятны пользователям и переведены на русский язык, если речь идет об иностранных компаниях и их дочерних структурах в России. Кроме того, в законе о защите прав потребителей планируют прописать, что доступ к интернет-ресурсу нельзя ограничивать, если человек не дал согласия на обработку его персональных данных.

«Подписание пользовательского соглашения будет означать согласие с правилами информационного ресурса, при этом обработка данных без дополнительного согласия станет невозможна. Умолчание и иное бездействие пользователя не будет являться согласием на обработку персональных данных», — уточнила Куровская.

В начале сентября вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов сообщал, что в Государственной думе готовят законопроект, который позволит россиянам удалять свои персональные данные из коммерческих баз данных.

Ранее IT-эксперт рассказал об опасностях развития чат-ботов.

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