Россиянам назвали первые симптомы тромбоза

Тромбоз может привести к опасным последствиям для здоровья и жизни человека, предупредила в беседе с «Известиями» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. Однако главная опасность этого недуга — в его непредсказуемости.

По словам врача, главная опасность тромбоза в том, что в любой момент тромб может оторваться, пойти по току крови и перекрыть просвет сосуда. Таким образом это тормозит кровоснабжение жизненно важных органов.

При венозном тромбозе происходит закупорка легочной артерии (тромбоэмболию), а при артериальном — инфаркт миокарда или инсульт. Тромб также может перекрыть движение крови и в других органах. Все это опасно для здоровья.

Развитие тромбоза можно пресечь, если обратить внимание на некоторые симптомы. Говорить о болезни могут отек стопы, голени, всей ноги с одной стороны. Также стоит обратить внимание на пароксизмальную боль в пораженной ноге, которая начинается обычно в икрах.

Также пациент с тромбозом обычно чувствует сильную пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре. В принципе в пораженной области повышается температура, а кожа становится краснее или синее. При тромбозе наблюдаются припухлость, ощущение уплотнения вен и боль при прикосновении к ним.

По словам врача, ранняя диагностика и своевременное лечение тромбоза — очень важные шаги для предотвращения осложнений.

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