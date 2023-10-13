Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали первые симптомы тромбоза

Кардиолог Бирюкова: на тромбоз могут указывать припухлость и уплотнение вен

close
100%
Freepik.com

Тромбоз может привести к опасным последствиям для здоровья и жизни человека, предупредила в беседе с «Известиями» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова. Однако главная опасность этого недуга — в его непредсказуемости.

По словам врача, главная опасность тромбоза в том, что в любой момент тромб может оторваться, пойти по току крови и перекрыть просвет сосуда. Таким образом это тормозит кровоснабжение жизненно важных органов.

При венозном тромбозе происходит закупорка легочной артерии (тромбоэмболию), а при артериальном — инфаркт миокарда или инсульт. Тромб также может перекрыть движение крови и в других органах. Все это опасно для здоровья.

Развитие тромбоза можно пресечь, если обратить внимание на некоторые симптомы. Говорить о болезни могут отек стопы, голени, всей ноги с одной стороны. Также стоит обратить внимание на пароксизмальную боль в пораженной ноге, которая начинается обычно в икрах.

Также пациент с тромбозом обычно чувствует сильную пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом, в бедре. В принципе в пораженной области повышается температура, а кожа становится краснее или синее. При тромбозе наблюдаются припухлость, ощущение уплотнения вен и боль при прикосновении к ним.

По словам врача, ранняя диагностика и своевременное лечение тромбоза — очень важные шаги для предотвращения осложнений.

Ранее российские ученые придумали, как сделать лекарства дешевле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий