Леопарда-первопроходца увидели жители на автодороге под Уссурийском

«Земля леопарда» выложила видео с видеорегистратора местного жителя у села Боневурово Уссурийского городского округа (Приморский край). На видео леопард перебегает асфальтированную дорогу и, не оглядываясь, покидает место съемки, скрываясь в ночи.

Изучив полученные кадры, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: на видео — знаменитый Leo 224M по имени Казанова, первый леопард, самостоятельно пересекший Транссибирскую магистраль в 2021 году. Теперь он живет вблизи Уссурийского заповедника.

Кадры смогли подтвердить предположения ученых о распространении леопардов на восток, в места, где их истребили более 50 лет назад.

Как заявляет администрация национального парка, это первый в своем роде леопард-первопроходец. Новые данные показывают, что Казанова отдалился на рекордные 70 км от основных мест обитания и нацпарка «Земля леопарда».

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать правила скоростного режима, это необходимо для безопасности и людей, и животных.

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