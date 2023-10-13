Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Леопарда-первопроходца увидели жители на автодороге под Уссурийском

В Приморье ученые получили доказательства распространения леопардов на восток

«Земля леопарда» выложила видео с видеорегистратора местного жителя у села Боневурово Уссурийского городского округа (Приморский край). На видео леопард перебегает асфальтированную дорогу и, не оглядываясь, покидает место съемки, скрываясь в ночи.

Изучив полученные кадры, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: на видео — знаменитый Leo 224M по имени Казанова, первый леопард, самостоятельно пересекший Транссибирскую магистраль в 2021 году. Теперь он живет вблизи Уссурийского заповедника.

Кадры смогли подтвердить предположения ученых о распространении леопардов на восток, в места, где их истребили более 50 лет назад.

Как заявляет администрация национального парка, это первый в своем роде леопард-первопроходец. Новые данные показывают, что Казанова отдалился на рекордные 70 км от основных мест обитания и нацпарка «Земля леопарда».

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать правила скоростного режима, это необходимо для безопасности и людей, и животных.

Ранее на Сахалине спасли запутавшегося в проводах оленя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий