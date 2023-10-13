Российские айтишники рассказали, сколько готовы работать в одной компании

Каждый третий россиянин (34%), работающий по IТ-специальности, считает, что оптимальный срок работы на одном месте составляет до пяти лет. Это показало исследование «Инфосистемы Джет» и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом только 15% IT-специалистов проработали в их текущей компании от трех до пяти лет. Почти каждый четвертый (23%) готов задержаться на одном месте до трех лет. 10% респондентов придерживаются варианта «Более 10 лет». Самым редким оказался ответ «До одного года» (2%).

В ходе исследования также были выявлены факторы, имеющие значение для долгосрочной работы в одной компании. Самыми влиятельными оказались возможность для карьерного роста и увеличения дохода — это подтвердили более 51% опрошенных. Другими важными причинами стали: наличие интересных задач и проектов (41%), баланс между личной жизнью и работой (38%), здоровая атмосфера в коллективе (38%), стабильные выплаты зарплаты и премий (33%) и возможность обучения и повышения квалификации за счет компании (24%). Реже всего респонденты отмечали наличие достойного соцпакета (7%) и интересной корпоративной жизни (4%).

При этом 68% опрошенных заявили, что личность и компетенции тимлида напрямую влияют на желание сменить работодателя. Особенно это распространено среди продакт-менеджеров (38%) и специалистов технической поддержки (30%).

В то же время 57% респондентов считают, что признание их успехов оказывает положительное влияние на продолжительность работы в одной компании и лояльность к работодателю.

«Как показали результаты исследования, расхожее утверждение, что IT-специалистам интересны только деньги — не совсем верно. Чтобы сотрудник работал в компании долго, помимо уровня дохода необходимо учитывать массу факторов: от наличия интересных для него проектов и здоровой атмосферы в коллективе до адекватности его руководителя и признания его заслуг. Как мы видим, соцпакет не является фактором удержания. Скорее всего, это связано с тем, что при смене работы сотрудники находят плюс-минус идентичные условия», — прокомментировала Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет».

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