Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить беспричинное похудение

Вес — важный показатель здоровья человека, поэтому его потеря без видимых причин может быть тревожным симптомом. О том, на какие патологические состояния и заболевания может указывать стремительная потеря веса, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина.

«Снижение массы тела более чем на 5% без тренировок и диет, на фоне ухудшения самочувствия — это серьезный сигнал, требующий внимания. Поэтому при наличии такого симптома следует обратиться за помощью к специалисту», — отметила врач.

Причины истощения, по ее словам, могут быть разными — от неполноценной и недостаточной диеты до серьезных проблем со здоровьем.

«В частности, снижение массы тела и истощение могут наблюдаться на фоне метаболических нарушений, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. Сюда же относятся и некоторые инфекционные заболевания — ВИЧ/СПИД, туберкулез и сепсис. Такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона могут вызывать истощение из-за воспаления, усиленного метаболизма и нарушения пищеварения. Не стоит забывать и про воспалительные заболевания кишечника», — рассказала Вереина.

Отдельно врач остановилась на гипертиреозе, то есть повышенной функции щитовидной железы. По ее словам, при данном нарушении продукция тироидных гормонов усиливается, что может привести к увеличению энергетического обмена, сжиганию запасенных жиров и, как следствие, потере веса. В этом случае, помимо потери веса, могут проявляться повышенная тревожность, нарушения сна и учащенное сердцебиение.

«У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника часто нарушается выработка гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения. Это ведет к отсутствию аппетита и неприятным ощущениям при приеме пищи, что снижает количество потребляемой пищи и, соответственно, вес пациента», — добавила она.

Также она обратила внимание, что причиной истощения могут быть психические расстройства (анорексия и булимия), при которых отношение пациента к пище меняется.

«Истощение организма — серьезный симптом, требующий внимания. Помните, что консультация врача поможет выявить причину истощения и предпринять необходимые меры для восстановления здоровья», — подытожила Вереина.

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