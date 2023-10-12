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В Лондоне временно закроют три еврейские школы

Sky News: три еврейские школы Лондона закроются из-за роста антисемитизма

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Три еврейские школы в Лондоне решили приостановить образовательную деятельность на фоне роста антисемитских инцидентов после обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на письмо, разосланное образовательными учреждениями родителям школьников.

В материале поясняется, что свои двери временно закроют: начальная школа Тора Водаас в Эджвере, начальная школа Атерес Бейс Яаков в Колиндейле и средняя школа Менора в Нисдене. Школы будут закрыты до16 октября.

Как заявили в администрации столичных британских школ, это делается «в интересах безопасности детей».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с лидерами политических партий, а также обратится к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Ранее экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме.

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