Подавшая на Арестовича в суд украинский депутат сообщила о заведении дела

Депутат Верховной рады от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Инна Совсун сообщила в своем Telegram-канале, что после ее заявления в полицию из-за скандального высказывания бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) было начато досудебное расследование.

«Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что полиция обязана провести расследование», — говорится в сообщении.

Она добавила, что у нее также есть ответ от генпрокурора, в котором говорится, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру.

Совсун отметила, что Арестовичу грозит до трех лет лишения свободы.

До этого Совсун написала заявление в полицию из-за скандального высказывания Арестовича. По ее словам, на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить».

Ранее Арестович назвал неприязнь к русскому языку психологическим отклонением.