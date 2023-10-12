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Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитацию армии после интервью Ксении Собчак

Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ

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ЛАРИН/YouTube

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить блогера Дмитрия Ларина на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее обращение Бородин подал в генеральную прокуратуру. Причиной для заявления стало интервью блогера журналисту Ксении Собчак.

В беседе с телеведущей Ларин утверждал, что «будет рад возвращению Крыма в состав Украины». Помимо этого, он заявил, что считает русских солдат «преступниками». Также в интервью блогер сделал ряд других заявлений, которые предстоит проверить правоохранителям.

Сам Ларин покинул территорию России в 2021 году. На данный момент он находится на Бали.

Ранее в Петербурге на мужчину составили 15 протоколов о дискредитации армии за один день.

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