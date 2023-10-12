Эксперты назвали способы устранить большие очереди в поликлиниках

Если в поликлиниках возникает слишком большая очередь, то руководство должно предоставить еще одного врача, заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Регулировать эти вопросы, в том числе очередность приема пациентов по записи и без нее, должна администрация медучреждения, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Помимо привлечения еще одного врача в случае большой очередности можно направить часть пациентов к медсестрам – к примеру, тех, кто пришел по вопросам больничного. Зачастую пациентам приходится долго сидеть в очереди именно из-за нехватки в клиниках врачей, подчеркнул Саверский.

Решать конфликтные ситуации должна администрация поликлиники, убежден эксперт. «Первый вопрос, который должен звучать как в спонтанной очереди, так и если администрация будет регулировать — есть ли острые больные: с температурой, с травмами, в тяжелом состоянии — те, кто должен проходить в первую очередь», — отметил Саверский.

После этого, по его мнению, нужно принимать пациентов по порядку, так как на оказание медпомощи имеют право все. Следить за процессом должен кто-то из сотрудников поликлиники, заключил эксперт.

В сентябре в городе Судогде Владимирской области россиянка устроила протест из-за больших очередей в поликлинике. Она вышла на улицу в костюме скелета и с надписью, в которой говорилось о невозможности записаться к врачу.