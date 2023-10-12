Власти объяснили, почему в анапской школе внезапно загорелась стена

Короткое замыкание стало причиной возгорания в школе №2 в городе Анапа Краснодарского края, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе администрации города. Там отметили, что пожар потушили до приезда спасателей.

«Короткое замыкание без активного горения. Все это было ликвидировано еще до приезда спасателей. Школа работает в штатном режиме. Причины выясняются отделом надзорной деятельности. После чего будут приняты все необходимые меры», — рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

12 октября Telegram-канал «Кубань 24» сообщил о пожаре в классе одной из анапских школ, в классе загорелся провод. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что загорелся удлинитель возле школьной доски. Ученики собрали свои вещи и выбежали из класса, информации о пострадавших не поступало. По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел во время урока русского языка, огонь потушила учительница.

Ранее в Москве женщина подожгла дверь бывшей съемной квартиры из-за якобы забытых там вещей.