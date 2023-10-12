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Главу закрытого города Вилючинск отстранили от должности

Суд отстранил от должности главу закрытого камчатского города Вилючинск Потапова

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Камчатский краевой суд отстранил Сергея Потапова от должности главы города Вилючинск, который является закрытым административно-территориальным образованием. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

В заявлении указано, что ранее чиновник и его юридическая команда подали апелляционную жалобу на решение Вилючинского городского суда. Последний постановил досрочно снять Потапова с должности главы населенного пункта.

Тогда в качестве причины инстанция указала утрату доверия к чиновнику. При этом во время нового заседания Камчатский краевой суд не нашел оснований для внесения изменений или отмены решения нижестоящего учреждения.

«Судебный акт вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в прокуратуре, Потапова отстранили от должности в результате проверки его деятельности. Специалисты установили, что администрация Вилючинска нарушала нормы антикоррупционного законодательства.

В частности, речь идет о подписании и исполнении муниципального контракта на строительство Вилючинского проспекта. Как уточнили в прокуратуре, глава города знал о существовании конфликта и не принял никаких мер для урегулирования ситуации с участием своих подчиненных.

Ранее экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы обвинили в получении взятки в крупном размере.

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