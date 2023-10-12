Эксперты заявили о невозможности введения 30-минутной перемены в школах

Ввести во всех российских школах 30-минутную перемену для обеда учащихся не получится, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Это связано с тем, что во многих учреждениях образования детей больше, чем может за раз вместить столовая, поэтому питание учеников должно в любом случае делиться по разным переменам, пояснила она в беседе с телеканалом «360».

В школах с небольшими столовыми одновременно учащиеся не успеют поесть даже за 30 минут, так как нужно еще успеть убрать и накрыть столы для разных классов, отметила Волынец.

При этом она согласилась, что сейчас школьники, обед которых выпадает на длинную перемену в 20 минут, поесть успевают, а остальным приходится торопиться. «Было бы здорово разрешать школьникам немного задерживаться на урок, когда они обедают в пяти- или десятиминутки, – считает детский омбудсмен. – Но, разумеется, это все нужно закладывать в расписание, чтобы у учащихся было одинаковое время для перерыва на еду».

Введение 30-минутной перемены возможно в школах с большими столовыми, способными вместить всех учащихся. В остальных случаях решать этот вопрос руководство школ должно вместе с родителями, подчеркнула она.

В то же время введение 30-минутной перемены не гарантирует, что дети будут тратить это время на обед, заявил психолог Марсель Сультеев. Он призвал ввести регламент по соблюдению этого правила чтобы в отведенное место все дети строго находились в столовой.

Напомним, депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить длительность перемены, во время которой дети обедают, с 20 до 30 минут. Он подчеркнул, что спешка негативно влияет на пищеварение ребенка.

Также в Госдуме призывают запретить детям пользоваться смартфонами.