Ресторатор Пинский врезался в столб и разбил голову в центре Москвы

Новый совладелец Starbucks и Domino's Pizza ресторатор Антон Пинский получил травму головы на улице в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на Большой Якиманке.

«Бизнесмен и новый совладелец Starbucks и Domino's Pizza шел по улице, на что-то отвлекся и ударился головой о столб, переходя дорогу. После добрался до ближайшего ресторана и попросил о помощи», — говорится в сообщении.

Прибывшие медики поставили предварительный диагноз — состояние после обморока и открытая рана головы. Пинский отказался от госпитализации, рану ему обработали на месте.

В настоящее время ресторатор находится дома и сообщает, что чувствует себя нормально.

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