В квартире в центре Москвы нашли тело дипломата из Эквадора

Тело полномочного министра Посольства Эквадора в России было обнаружено в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, тело 53-летнего Хорхе-Патрисио Таласиоса-Порраса было найдено в квартире в Кривоарбатском переулке. Чиновник перестал выходить на связь 10 октября. Его коллеги забили тревогу.

«Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства гибели дипломата», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Санкт-Петербурге покончил собой художник-декоратор Виктор Фесенко. Его не стало на 82 году жизни.

Тело мужчины в квартире жилого комплекса «Речной» в районе Рыбацкое нашла его дочь. В предсмертной записке художник попрощался с дочерями и друзьями. «Фонтанка» сообщала, что у Фесенко нашли рак.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что народный артист Луганской Народной Республики Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет.

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