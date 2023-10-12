Представители главного раввина России Берла Лазара рассказали, когда его выпишут после сотрясения

Главный раввин России Берл Лазар, который находится в больнице с травмой головы, может быть выписан уже завтра. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава пресс-службы раввина Борух Горин.

«Он идет на поправку. Надеемся, что завтра выпишут», — сказал Горин.

Раввина Берла Лазара госпитализировали в минувшие выходные после празднования Симхат Торы в Марьиной Роще. Во время религиозного танца с Торой раввин «поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», упал и получил сотрясение мозга.

В пресс-службе Лазара «Газете.Ru» сообщали, что благодаря профессионализму и заботе врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное.

Ранее Израиль сообщил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа.