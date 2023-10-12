Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представители главного раввина России Берла Лазара рассказали, когда его выпишут после сотрясения

Главный раввин России Берл Лазар может покинуть больницу уже завтра

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный раввин России Берл Лазар, который находится в больнице с травмой головы, может быть выписан уже завтра. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава пресс-службы раввина Борух Горин.

«Он идет на поправку. Надеемся, что завтра выпишут», — сказал Горин.

Раввина Берла Лазара госпитализировали в минувшие выходные после празднования Симхат Торы в Марьиной Роще. Во время религиозного танца с Торой раввин «поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», упал и получил сотрясение мозга.

В пресс-службе Лазара «Газете.Ru» сообщали, что благодаря профессионализму и заботе врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное.

Ранее Израиль сообщил о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий