Тигр загрыз собаку, которая охраняла российскую границу

Тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Почуяв хищника, четырехлапый охранник залаял и вышел из будки.

Тигр оказался около собаки в три прыжка. После этого он схватил пса за шею и унес добычу в лес.

Все произошло так быстро, что пограничники не успели прийти на помощь.

Ареал краснокнижного амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморского края. Предполагается расселить амурских тигров на территории Плейстоценового парка в Якутии. По сведению российских зоологов, есть информация, что небольшая группа амурских тигров может обитать в северной части КНДР. Количество северокорейских тигров оценивают в 20 особей. По наблюдению местных охотников, для тигров мясо собаки — деликатес, они часто утаскивают этих домашних животных, чтобы съесть.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.