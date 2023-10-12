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ООН сообщила, что свои дома в секторе Газа покинули почти 340 тысяч человек

ООН заявила о почти 340 тысячах покинувших дома жителях сектора Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Количество жителей сектора Газа, которые вынуждены были покинуть свои дома после начала вооруженного конфликта между Израилем и движением ХАМАС, приблизилось к 340 тысячам. Об этом со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ), сообщает РИА Новости.

УГКВ заявило, что по состоянию на вечер 11 октября число перемещенных лиц увеличилось еще на 75 тысяч, достигнув 338 934 человек.

Ранее сообщалось, что израильская армия подвергла массированной атаке объекты палестинского движения ХАМАС, расположенные в секторе Газа. Атакам ВВС Израиля подверглись 450 наземных целей в городах Газа, Джебалия и Хан-Юнис.

До этого израильская армия опубликовала видеозаписи ракетных ударов, нанесенных по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что Египет не намерен открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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