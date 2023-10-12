Египет отказывается открывать коридоры для беженцев из сектора Газы

Египет провел обсуждения с США и некоторыми другими странами, объявив, что не намерен открывать гуманитарные коридоры для беженцев из сектора Газа. Об этом пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на источники в египетских службах безопасности.

До этого представитель армии Израиля Ричард Хехт посоветовал палестинцам уехать из сектора Газа в Египет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.