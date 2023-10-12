Аналитики выяснили, какую еду предпочитают россияне в доставках

На сезонность потребительского спроса в онлайн-доставках еды влияет температура за окном. Это показало исследование CloudPayments и BRONIBOY, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным BRONIBOY, летом потребление пищи в целом снижается из-за жары. Данные CloudPayments это подтверждают. Действительно, доля онлайн-оборота в сфере общественного питания выросла на 10% в сентябре по сравнению с августом 2023 года. Число транзакций увеличилось на 4%, а также вырос средний чек на 5%, с 1 181 руб. до 1 240 руб.

Сравнивая сентябрь 2022 и 2023 года, за год доля онлайн-оборота общественного питания выросла на 28%, а также число транзакций на 31%. При этом снизился размер среднего чека на 2%, с 1 267 руб. до 1 240 руб. По данным BRONIBOY, рост связан с увеличением заказов овощей и фруктов.

Что касается меню, то и в выборе блюд наблюдается изменение спроса. Так, летом превалируют охлаждающие напитки, холодные супы и свежие салаты. Осенью россияне чаще заказывают блюда из грибов и тыквы. Осенью 2023 года BRONIBOY отмечает рекордное количество заказов с лисичками: пасты, пиццы, салаты, супы, брускетты, боулы, вареники и даже бургеры. Также участились заказы на фрукты и овощи.

Зимой россияне предпочитают более жирные, наваристые блюда: холодцы, борщи, фо-бо, блинчики с сытной начинкой. По данным CloudPayments, в зимние месяцы 2023 года, по сравнению с весной этого же года, доля онлайн-оборота в общественном питании была выше на 5%, а число транзакций — на 9%. При этом размер среднего чека был ниже на 4%, с 1 278 руб. до 1 224 руб.

Вне сезона который год на пике остаются блюда грузинской кухни — в основном хинкали, а также фастфуд: бургеры, картофель фри, наггетсы.

«Даже после экономических пертурбаций в прошлом году рынок доставки еды сохранил свой рост. Скорее всего, люди будут уделять больше внимания маркетинговым акциям и программам лояльности, но интерес к доставке продуктов не угаснет. Поэтому пока развитие отрасли зависит напрямую от потребителя. Но в целом прогноз положительный, развиваются новые сервисы и более выгодные модели сотрудничества — такие, как почасовой найм курьеров», — прокомментировал Александр Авдеев, CEO BRONIBOY.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать тестирование дронов-доставщиков.