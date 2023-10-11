Мошенники выманили у сотрудника Казначейства России 14,5 млн рублей

Ведущего руководителя Росказначейства и его супругу обманули телефонные мошенники, у пары выманили почти 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

62-летний Алибек Басиев попался на уловку мошенников еще в сентябре. В одном из мессенджеров он получил сообщение от человека, представившегося его руководителем. Тот предупредил, что в скором времени Басиеву поступит звонок из Минфина. Собеседник чиновника сообщил, что в министерстве орудуют мошенники.

Через час чиновнику позвонил другой человек, представившийся сотрудником ФСБ, и сказал, что на него оформлен кредит, а деньги нужно срочно спасать. Мошенники убедили сотрудника Росказначейства взять кредиты, перевести на их счета накопления и заложить авто. Получив от Басиева около 12 млн рублей, аферисты переключились на его жену.

Женщине тоже звонили якобы из ФСБ и Центробанка, но муж убедил ее в том, что им можно верить. Супруга чиновника заподозрила обман, когда оформила третий кредит. Общий ущерб составил 14,5 млн рублей. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам две квартиры и 12 млн рублей.