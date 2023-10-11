В ванной комнате московской квартиры нашли пакеты с расчлененной женщиной

В московской квартире нашли пакеты с частями тела расчлененной женщины. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Москве.
Инцидент произошел 11 октября. В ванной комнате в квартире жилого дома на улице Фабрициуса нашли тело женщины. Ее личность на текущий момент не установлена.
«При первоначальном осмотре места происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления – режущий инструмент», — сообщили в ведомстве.
По факту обнаружения расчлененной женщины возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.
Ранее в Ленобласти мужчина варил суп с картошкой из расчлененного гостя.