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В ванной комнате московской квартиры нашли пакеты с расчлененной женщиной

В Москве нашли пакеты с расчлененной женщиной в квартире жилого дома

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В московской квартире нашли пакеты с частями тела расчлененной женщины. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошел 11 октября. В ванной комнате в квартире жилого дома на улице Фабрициуса нашли тело женщины. Ее личность на текущий момент не установлена.

«При первоначальном осмотре места происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления – режущий инструмент», — сообщили в ведомстве.

По факту обнаружения расчлененной женщины возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.

Ранее в Ленобласти мужчина варил суп с картошкой из расчлененного гостя.

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