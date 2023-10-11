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Подросток ослепил лазерной указкой пилотов заходящего на посадку самолета

Mash Gor: в Чечне школьник ослепил лазерной указкой пилотов самолета

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Shutterstock

Школьник из Грозного ослепил лазерной указкой летчиков, которые заводили борт на посадку в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

14-летний подросток светил лазером в кабину самолета, который заходил на посадку в Грозном, в какой-то момент пилотов ослепила зеленая вспышка. Летчики справились и успешно посадили воздушное судно, сообщив об инциденте в правоохранительные органы.

Хулигана быстро задержали, выяснилось, что лазерной указкой он баловался вместе с друзьями после школы. В его действиях полиция усмотрела умышленную блокировку транспортных коммуникаций, родителям теперь грозит крупный штраф.

Ранее американца приговорили к двум годам тюрьмы за наведение лазера на гражданский самолет.

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