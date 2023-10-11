Студент обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию от ее имени

Студент колледжа из Урая обиделся на подругу и «заминировал» от ее имени городскую администрацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

16-летний студент урайского политехнического колледжа встречался с девушкой, но при этом флиртовал с ее подругой, новой знакомой не понравилась любвеобильность юноши, она показала переписку его возлюбленной.

В ответ тот обиделся и от ее имени «заминировал» здание городской администрации. Молодой человек со своего компьютера отправил сообщение с угрозами в администрацию и оставил адрес подруги.

Личность студента быстро установили, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Ранее во Владикавказе подросток «заминировал» школу, потому что не хотел писать контрольную.