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Студент обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию от ее имени

Ural Mash: на Урале студент «заминировал» администрацию от имени подруги

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Телеграм-канал «Ural Mash»

Студент колледжа из Урая обиделся на подругу и «заминировал» от ее имени городскую администрацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

16-летний студент урайского политехнического колледжа встречался с девушкой, но при этом флиртовал с ее подругой, новой знакомой не понравилась любвеобильность юноши, она показала переписку его возлюбленной.

В ответ тот обиделся и от ее имени «заминировал» здание городской администрации. Молодой человек со своего компьютера отправил сообщение с угрозами в администрацию и оставил адрес подруги.

Личность студента быстро установили, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Ранее во Владикавказе подросток «заминировал» школу, потому что не хотел писать контрольную.

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