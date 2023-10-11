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Врач перечислила 10 продуктов, которые очистят организм от никотина

Врач Шашкова: брокколи, шиповник и шпинат очистят организм от никотина

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Ряд продуктов может ускорить выведение никотина, токсинов, а также тяжелых металлов из организма человека после курения. О них Pravda.Ru рассказала терапевт и кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова.

Так, она посоветовала есть брокколи, потому что в этом овоще содержатся витамины В5 и С, которые обладают противоопухолевыми, желчегонными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они могут защитить легкие от окислительных и воспалительных процессов после курения. Быстрому выводу никотина также способствует шпинат, который является источником калия, йода и фолиевой кислоты, а также витамина А, железа, кальция, магния и марганца.

Врач также советует готовить напиток из плодов шиповника, который помогает разжижать мокроту, лечить насморк, кашель и справляться с никотиновой зависимостью. Еще один полезный продукт для курящих людей — пророщенная пшеница, продолжила Шашкова. Она содержит аминокислоты, витамин А и Е и может улучшить состояние сосудистой стенки, дыхательной системы, кожи, волос, ногтей.

Среди других продуктов, которые помогают выводить никотин — апельсин, имбирь, лимон, морковь, гранат и капуста.

Диетолог Мария Капралова до этого рассказала «Газете.Ru», что киви и свежая зелень также помогают очистить организм от никотина.

Ранее ученые выявили связь между курением и риском развития диабета второго типа.

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