Президент Украины Владимир Зеленский попал в очень сложное положение и начинает надоедать США и Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина — это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится», — отметил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что недовольство Зеленским в США и Европе будет только расти. Сам украинский лидер это чувствует и «начинает метаться», подчеркнул Песков.

Ранее и сам Зеленский уже выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к Киеву может уменьшиться. Он подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предупредил, что хоть США и страны Запада продолжают накачивать Украину деньгами и оружием, но долго это продолжаться не может, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Клинцевич добавил, что украинцы по-прежнему не понимают, что Запад их просто использует, вводя в сознание ложные ценности.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.