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В Балашихе улучшили электроснабжение

Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей микрорайона в Балашихе

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Unsplash

Специалисты «Мособлэнерго» выполнило мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей микрорайона Балашиха-1, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

«Специалисты участка релейной защиты выполнили монтаж и наладку системы автоматического включения резерва (АВР) в центральной распределительной подстанции ЦРП-2, от которой обеспечиваются электроэнергией многоквартирные жилые дома, администрация г. о. Балашиха, три школы, три детских сада, шесть больниц, четыре тепловых пункта и канализационно-насосная станция», - говорится в сообщении.

Система АВР-6 кВ в автоматическом режиме производит необходимые переключения между секциями шин на подстанции при отсутствии напряжения на одной из них. В случае технологических нарушений данное оборудование позволит восстановить подачу электроэнергии потребителям в кратчайшие сроки.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание объектов электроэнергетики на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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