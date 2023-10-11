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В «Москва-Сити» на продажу выставили микро-студию

В «Москва-Сити» продают студию площадью 8,4 квадратного метра за 12 млн рублей

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Циан

В одной их башен «Москва-Сити» в центре столицы выставили на продажу апартаменты-студию площадью 8,4 квадратного метра, о чем появилось объявление на сайтах по покупке жилья. Продавец просит за жилище 12,4 млн рублей.

Лот представляет собой готовую к проживанию микро-студию на 42-м этаже в одной из двух 75-этажных жилых башен жилкомплекса «Город Столиц». Основную часть апартаментов, от стены до стены, занимает двуспальная кровать. Причем в квартире есть панорамное окно, но из-за кровати подойти к нему вплотную не получится.

Напротив спального места есть небольшой обеденный столик с двумя стульями, мини-кухня с микроволновой печью. На входе в квартиру есть небольшая гардеробная с открытой вешалкой. Санузел совместный с душем.

В объявлении подчеркнули, что цена жилища указана уже с учетом скидки.

До этого жительница Сочи выставила на продажу квартиру площадью девять квадратных метров за 2 млн рублей. Как рассказала «Газете.Ru» автор объявления Ирина, сейчас сдает ее за 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в Крыму выставили на продажу.

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