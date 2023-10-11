Собаководам рассказали, как можно развлечь питомца

Осенью из-за смены ритма жизни у собаки может меняться настроение. Многие питомцы возвращаются в город после дачного сезона, сокращаются активные прогулки из-за непогоды. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Постепенно собака привыкает к такому графику и больше лежит или спит дома. Но это не значит, что у питомца депрессия, просто организм перестраивается на осенне-зимний ритм жизни», — отметил Голубев.

Чтобы исключить проблемы со здоровьем, кинолог рекомендовал показать питомца ветеринару. Если все в порядке, значит смена настроения действительно связана с приходом осени. Чтобы развлечь собаку, эксперт посоветовал приобрести умные игрушки, к примеру, собачьи шахматы. Также, по его словам, можно заняться разучиванием команд.

До этого почетный президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков рассказал, что если собака не слушается хозяина, на нее можно воздействовать легким и аккуратным шлепком. Кинолог также посоветовал внимательнее относиться к своему питомцу и обучать его элементарным командам.

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