Посол России заявил о, возможно, большем числе погибших россиян в Израиле

Настоящее число погибших и пропавших без вести в Израиле граждан Российской Федерации может значительно превышать подтвержденные данные. Об этом заявил посол Москвы в Израиле Анатолий Викторов в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

«Имеем информацию о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. Предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — сказал он.

При этом дипломат указал, что может приводить только подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.