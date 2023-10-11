Мятежники в Нигере потребовали от главы миссии ООН покинуть страну

Мятежники, захватившие власть в Нигере, потребовали, чтобы глава дипломатической миссии Организации Объединенных Наций покинул страну в течение 72 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Западной Африки.

В документе от 10 октября ООН обвинили в использовании «закулисных маневров», спровоцированных Францией для предотвращения участия Нигера в ООН.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позже Франция все же объявила о начале вывода войск из Нигера, солдаты уедут до конца года.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.