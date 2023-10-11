Российским школьникам покажут документальное кино о героях СВО

В России нужно провести неделю документального кино, считает представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Херсонской области Игорь Кастюкевич, курирующий вопросы военно-патриотического воспитания и образования в межпарламентской рабочей группе по вопросам СВО.

«Сегодня особенно важно рассказывать молодежи о героях СВО, которые стоят на защите интересов нашей Родины, о совершаемых ими подвигах. Такие предложения регулярно поступают в Рабочую группу по СВО от учителей и родительского сообщества. Учитывая, что особый интерес у подростков всегда вызывает просмотр документальных кинофильмов, ярко и достоверно отражающих исторические факты нашего времени, мы на площадке рабочей группы совместно с Ириной Рукавишниковой предложили провести для школьников неделю документального кино о героях СВО», — сказал Игорь Кастюкевич.

Он подчеркнул, что инициативу уже поддержали Минпросвещения и Минкультуры.

Партнером проекта выступит российское общество «Знание», которое имеет большой опыт просветительской работы в регионах. Перечень документальных фильмов по тематике СВО для трансляции старшеклассникам уже сформирован.

В Херсонской области неделя документального кино пройдет с 16 октября.