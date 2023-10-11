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Собянин рассказал о состоянии пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы

Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о состоянии пяти человек, пострадавших в результате столкновения двух поездов на салатовой ветке в столичном метро.

По его словам, у машиниста поезда диагностирована травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

У остальных пострадавших зафиксированы небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью так же ничего не угрожает.

Мэр заверил, что все пять пострадавших госпитализированы в столичные больницы, медики проводят дообследование и оказывают им необходимую помощь.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции.

Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» метро Москвы временно закрыли из-за ЧП.

Перевозчик «Мосгортранс» заявил, что выделено 59 автобусов для компенсационного маршрута от станций метро «Дубровка» до «Люблино» в связи с происшествием на станции «Печатники».

Ранее была названа предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы.

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