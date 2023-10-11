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Движение на салатовой линии метро Москвы временно приостановлено из-за ЧП с поездами

Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» метро Москвы закрыты из-за ЧП

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РИА «Новости»

Станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты в связи со столкновением двух поездов на станции «Печатники». Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В Дептрансе заверили, что службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на салатовой ветке метро, и призвали пассажиров воспользоваться альтернативными маршрутами.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил только машинист поезда, которому оказали медицинскую помощь.

Перевозчик «Мосгортранс» заявил, что выделено 59 автобусов для компенсационного маршрута от станций метро «Дубровка» до «Люблино» в связи с происшествием на станции «Печатники».

Ранее была названа предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы.

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