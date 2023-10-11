В российском регионе две трети пациентов недовольны врачами

В Саратовской области недовольство пациентов медициной достигает 60-70%. Об этом на брифинге заявил глава областного Минздрава Олег Костин, сообщает издание «СарИнформ».

По словам чиновника, одна из причин недовольства пациентов заключается в том, что «врачи фактически разучились улыбаться»: люди якобы считывают это, как недоброжелательность и отвечают тем же. Также Костин отметил, что медики сильно напряжены из-за давления со стороны пациентов.

«Жалобы, прокуратура. Нельзя же художника заставить нарисовать картины через избиение. И врача хотят заставить оказывать помощь давлением и насилием», — пояснил чиновник.

Ранее в Минздраве заявили, что врачи перестанут прописывать антибиотики при ОРВИ.