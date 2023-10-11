Россиянам рассказали, как сохранить урожай свеклы до лета

При правильном хранении урожай свеклы можно сохранить в хорошем состоянии до весны или даже до лета. Для этого нужно выбирать верный сорт семян, а также обеспечить подходящие для корнеплода условия, выяснила Общественная Служба Новостей.

Дольше свежей остается свекла таких сортов, как Мулатка, Браво, Салатная и Несравненная. При этом важно правильно ее собрать осенью: овощ нужно вынимать из земли осторожно, чтобы не повредить кожуру. Затем свеклу нужно подсушить и аккуратно очистить от остатков земли. Если корнеплод при этом повредился, то оставлять его на хранение не нужно.

Хранить корнеплод следует без ботвы, длинные корни также нужно подрезать. Желательно, чтобы диаметр овоща не превышал 10 см.

Долго храниться свекла будет, если положить ее в темное место, где температура воздуха составляет от 0 до +2 градусов, а влажность – от 90%. Требуется также обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и исключить риск того, что овощи подморозятся.

Просто в квартире свекла будет храниться не дольше 4 месяцев. Лучше положить на застекленный балкон ящики, набитые песком или солью. Если хранить овощи в кладовке, то помещение нужно регулярно проветривать, а также периодически перебирать урожай, выбрасывая испорченные экземпляры.

В холодильнике овощ будет храниться 2-3 месяца, в морозилке – до полугода, но в этом случае его нужно сначала почистить и отварить.

Самым оптимальным местом для долгого хранения свеклы специалисты называют подвал или погреб. При этом важным условием остается возможность проветривания или доступа воздуха.

Напомним, врачи выяснили, что для людей старше 60 лет свекла полезна в сыром виде. По их мнению, корнеплод может улучшить работу кишечника за счет содержания клетчатки.