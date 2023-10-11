Столкновение поездов в московском метро попало на видео

Москвичка Екатерина оказалась в вагоне метро на станции «Печатники», когда с составом столкнулся другой поезд. «Газете.Ru» девушка предоставила видео с места инцидента и рассказала, как все произошло.

«Поезда столкнулись, как только поезд начал выезжать со станции «Печатники». Я была в вагоне. Все произошло моментально. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись. Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась. Все быстро выбежали из вагона и побежали в сторону выхода. Полицейские просили всех отойти и для их блага выйти на улицу», — рассказала Екатерина.

Два состава столкнулись на станции Московского метрополитена «Печатники» в среду, 11 октября. Сообщается о двух пострадавших: медицинскую помощь оказывают машинисту и одному из пассажиров.

По данным столичного Дептранса, «произошел накат старого состава», который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. На фотографиях видно, что один из составов — электровагон «Яуза», которые не эксплуатируются на линиях несколько лет.

Движение временно приостановлено. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что парк поездов московского метро обновили на 72% с 2010 года.