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Банк по ошибке перечислил на счет клиента $150 тыс. и разрешил оставить их себе

LADBible: банк в Британии случайно начислил клиенту $150 тыс. и сутки отрицал ошибку

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Depositphotos

В Англии банк случайно перечислил клиенту $150 тысяч на счет и разрешил оставить деньги себе, пишет LADBible.

Как рассказал житель Лондона Урслан Хан, когда он решил проверить свой сберегательный счет, обнаружил на нем $150 тысяч, хотя, по словам мужчины, на его карте должно было быть не более доллара. Будучи законопослушным гражданином, британец связался с банком и рассказал о случившемся.

Сотрудники банка сообщили Урслану, что никакой ошибки нет, и он может оставить деньги себе. Хан несколько раз пытался убедить специалиста поддержки, что произошел какой-то сбой, но оператор всячески это отрицал.

«Мою речь прерывали трижды и говорили, что мне не о чем беспокоиться», — вспоминает мужчина.

Несмотря на это, Хан не стал тратить деньги и решил подождать, чем разрешится ситуация. Чутье его не подвело — банк все-таки признал ошибку и через сутки списал лишние средства со счета.

«Им потребовалось 24 часа на то, чтобы осознать ошибку», — рассказал Урслан.

Ранее в Британии из-за ошибки на банковский счет подростка начислили $11 млн.

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