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В Брянске беспилотник со взрывчаткой попытался атаковать здание колонии

В Брянске беспилотник со взрывчаткой разбился на территории колонии

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Shutterstock

В Брянске беспилотник разбился на территории исправительной колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на территории ИК №2 накануне. Беспилотник самолетного типа с реактивным двигателем и взрывчаткой попытался атаковать здание. Во время происшествия устройство не детонировало.

В результате БПЛА упал и разбился рядом со зданием. Ни заключенные, ни сотрудники учреждения не пострадали.

После падения беспилотника приехавшие на место инцидента специалисты изъяли 500 граммов взрывчатки с поражающими элементами в виде шарикоподшипников внутри.

Ранее в Нижнем Поволжье неопознанные дроны парализовали работу аэропорта.

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