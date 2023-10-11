Российские паломники массово отменяют туры в Израиль

Российские паломники массово отказываются от туров в Израиль по соображениям безопасности. Как рассказали РИА Новости опрошенные эксперты, предложения по бронированию на ближайшие месяцы не пользуются спросом.

Заместитель начальника Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме иеромонах Дометиан указал, что у туроператоров 90% паломников, которые собирались в ближайшее время посетить Израиль, сами отказались от поездок. При этом обычно октябрь — пик туристического сезона в Израиле.

Как передает РИА Новости, миссия приостановила прием паломнических групп до 20 октября из-за неопределенности обстановки в Израиле.

В четырех крупных российских туркомпаниях корреспонденту агентства не смогли предложить паломнические туры по Святой Земле на октябрь, ближайшее бронирование — в ноябре или позже, с оговоркой про непредсказуемость развития ситуации. Как отмечают менеджеры, сейчас люди просят вывезти их из страны, а те, кто не успел туда доехать, отказываются от купленных путевок.

Гендиректор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин также отметил прекращение потока паломников. По его словам, предложения по поездкам в Израиль есть на Рождество, март и апрель, однако пока люди воздерживаются по соображениям безопасности.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозировали, что организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие две недели. В АТОР уточнили, что в данный момент в Израиле находятся около 100 организованных туристов из России, при этом многие туристы уже вернулись домой. Также в АТОР сообщили, что своего рейса в Израиль ожидали около 150 туристов из России, однако с 7 октября они корректируют планы из-за начала войны между ХАМАС и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.