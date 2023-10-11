ФРГ организует эвакуационные рейсы из Израиля

По информации, полученной от Министерства иностранных дел ФРГ, Германия планирует организовать эвакуационные рейсы из Израиля в ближайшие четверг и пятницу. Всего запланировано восемь рейсов, которые будет выполнять авиакомпания Lufthansa, сообщает агентство DPA.

По данным газеты Bild, в настоящее время около 5 тысяч граждан Германии находятся в Израиле, размещаясь в гостиницах или проживая у знакомых. Официальное число немцев, находящихся в Израиле, неизвестно.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее пропавшую в Израиле немку Шани Лук нашли живой и доставили в больницу Газы.