Врач объяснила, реально ли застудить почки, если сидеть на холодном

К нетипичным, редким симптомам заболеваний почек относятся изменение аппетита, скачки артериального давления, зуд в области половых органов, хроническая усталость. Об этом «Газете.Ru» рассказала Нина Зубова, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«За словосочетанием «застудить почки» могут скрываться самые разные заболевания, которые вызывают воспаление в органах мочеполовой системы. Среди наиболее распространенных: цистит — воспаление мочевого пузыря, пиелонефрит — воспаление почек, гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков. Лечение у каждого из них свое, а вот симптомы в целом сходны — боль внизу живота и в пояснице, частые позывы к мочеиспусканию, болезненное мочеиспускание, отеки лица и нижних конечностей, изменение цвета и запаха мочи, может повышаться температура», — заявила врач.

По словам медика, как правило, редкие симптомы возникают не самостоятельно, а вместе с типичными клиническими проявлениями болезней почек.

«В некоторых случаях боль в пояснице связана вовсе не с почками, а с растяжением и травмами мышц, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами и другими проблемами с позвоночником. Различить заболевания довольно легко: такие боли усиливаются при движениях. Если боль проходит после того, как человек немного полежит или примет обезболивающее, то, вероятнее всего, проблема не в почках», — отметила она.

При этом врач констатировала: заболеть, просто посидев на холодной лавочке или промокнув под холодным осенним дождем, нельзя. Механизм тут намного сложнее.

«Подобные болезни развиваются у людей, уже имеющих очаг инфекции, причем необязательно в почках. Из-за переохлаждения иммунитет снижается, и вирусы и бактерии начинают беспрепятственно путешествовать по организму, добираясь и до мочеполовой системы», — объяснила специалист.

Застудить почки можно при самых разных обстоятельствах — во время долгой прогулки на морозе, купаясь в прохладной воде, переохладив ноги или область поясницы.

«Многие наверняка слышали от родителей, что осенью нельзя носить короткие куртки и надевать мини-юбки, иначе воспаления почек не миновать. Но на самом деле это миф. Сама по себе одежда не по погоде не может привести к болезни, но вот создать все необходимые условия для ее возникновения — запросто», — подчеркнула Зубова.

Есть также триггеры — спусковые крючки, которые повышают риск развития болезней почек. Среди них — вредные привычки, особенно употребление спиртных напитков, неправильное питание, бесконтрольный прием лекарственных препаратов, нарушения сна, эмоциональные стрессы, нехватка витаминов и минералов в организме. Безусловно, свою лепту вносят и инфекции, передаваемые половым путем.

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